ИА «Ореанда-Новости» В американском штате Аризона ученик одной из школ устроил стрельбу в учебном заведении. Об этом сообщает местный отдел полиции.

Инцидент произошёл в городе Прескот. Как сказано в сообщении, ученик тайно пронёс на территорию школы огнестрельное оружие. В стенах школы стрелок ранил одного из учеников, позже его госпитализировали при помощи санитарной авиации. Нападавшего задержали стражи правопорядка. Как отмечает РИА Новости, по предварительной информации нападение было заранее спланировано. О других пострадавших, также как и о мотивах стрелка не сообщается.