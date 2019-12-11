ИА «Ореанда-Новости». В вооружённых силах Германии будет создана иудейская пастырская служба, пишут «Известия».



Такое решение приняли правительство Германии и Центральный совет евреев. Госконтракт будет подписан 20 декабря.



Отмечается, что с 1957 года в армии работают только протестантские и католические военные священники. Как заявили в кабинете министров «это должно измениться с учетом возросшего разнообразия и сохранения идеологического нейтралитета».