11.12.2019, 23:03
В армии Германии начнут работать раввины
ИА «Ореанда-Новости». В вооружённых силах Германии будет создана иудейская пастырская служба, пишут «Известия».
Такое решение приняли правительство Германии и Центральный совет евреев. Госконтракт будет подписан 20 декабря.
Отмечается, что с 1957 года в армии работают только протестантские и католические военные священники. Как заявили в кабинете министров «это должно измениться с учетом возросшего разнообразия и сохранения идеологического нейтралитета».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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