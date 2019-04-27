ИА «Ореанда-Новости» В Австралии к 2020 году убьют два миллиона диких кошек ради спасения эндемичных животных, сообщает CNN. В штате Квинсленд в связи с этим уже создали особый совет по борьбе с кошками.

Совет объявил награду в 10 австралийских долларов за каждую убитую кошку. Известно, что на материке обитает около шести миллионов диких кошек. Решение властей истребить часть из них вызвало критику и порицание со стороны зоозащитников — организации "Люди за этичное обращение с животными". Её представители назвали эту ситуацию неприкрытой жестокостью. По мнению зоозащитников, проблема, с которой собрались бороться власти, преувеличена. Отметим, согласно официальным данным, дикие кошки каждый день съедают в Австралии более миллиона птиц и почти два миллиона рептилий. У властей это вызывает беспокойство, ведь убиваемые кошками животные являются эндемичными — такими, которые живут только на этом материке и больше нигде в мире не встречаются в природе.

Впервые кошки были завезены в Австралию в XVII веке, когда люди переселялись на материк из Англии.