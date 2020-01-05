В сообщении говорится, что сотрудниками местной полиции и представителями служб, которая отвечает за рыболовство, в настоящее время осуществляется расследование укуса акулы со смертельным исходом. Проишествие случилось на острове Калл, неподалеку от населённого пункта Эсперанс.В публикации портала news.com.au заявлено, что нападение акулы на мужчину произошло в воскресенье днём. Акула атаковала дайвера, когда тот плавал возле своей лодки.Полиция сообщает, что на лодке находилась женщина. Сейчас она находится в лечебном учреждении. Женщина пребывает в состояние шока.