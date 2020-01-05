05.01.2020, 15:15
В Австралии от укуса акулы погиб мужчина
ИА «Ореанда-Новости» В австралийском штате Западная Австралия в результате атаки акулы погиб мужчина. Об этом рассказывает местная спасательная служба.
В сообщении говорится, что сотрудниками местной полиции и представителями служб, которая отвечает за рыболовство, в настоящее время осуществляется расследование укуса акулы со смертельным исходом. Проишествие случилось на острове Калл, неподалеку от населённого пункта Эсперанс.
В публикации портала news.com.au заявлено, что нападение акулы на мужчину произошло в воскресенье днём. Акула атаковала дайвера, когда тот плавал возле своей лодки.
Полиция сообщает, что на лодке находилась женщина. Сейчас она находится в лечебном учреждении. Женщина пребывает в состояние шока.
В сообщении говорится, что сотрудниками местной полиции и представителями служб, которая отвечает за рыболовство, в настоящее время осуществляется расследование укуса акулы со смертельным исходом. Проишествие случилось на острове Калл, неподалеку от населённого пункта Эсперанс.
В публикации портала news.com.au заявлено, что нападение акулы на мужчину произошло в воскресенье днём. Акула атаковала дайвера, когда тот плавал возле своей лодки.
Полиция сообщает, что на лодке находилась женщина. Сейчас она находится в лечебном учреждении. Женщина пребывает в состояние шока.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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