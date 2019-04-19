ИА «Ореанда-Новости». 14-месячного сына удалось спасти мужчине в Австралии. Он буквально вырвал его у стаи диких собак динго. Животные напали на человеческого детёныша и попытались его украсть. Сейчас мальчик в больнице.

Инцидент произошел 18 апреля ночью в одном из кемпингов на острове Фрейзер. Родителей разбудили крики ребёнка. Причём они удалялись. Отец выскочил из фургона и увидел, что собака утаскивает малыша, другие собаки окружают их. Мужчина бросился на животное, вырвал сына и прогнал остальных собак.

У мальчика перелом костей черепа и раны на шее и голове, вертолёт спасателей доставил его в детскую больницу Квинсленда.