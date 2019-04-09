Глава партии Дебби Робинсон отметила, что переименование поможет добиться успеха на выборах, так как движение «жёлтых жилетов» набирает популярность во всём мире. Раньше партия называлась «Австралийским альянсом свободы».Политик заявила, что Австралия будет первой страной, у которой получится перенести протестное движение с городских улиц в парламент.Акции «жёлтых жилетов» начались во Франции. Такое название протестное движение получило потому, что митингующие надевали светоотражающие жилеты, которые хранятся в машинах у водителей.