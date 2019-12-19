ИА «Ореанда-Новости». Метеорологи Австралии сообщили о втором за неделю температурном рекорде.

Температура в Австралии бьёт все рекорды. Бюро метеорологии страны сообщило о том, что в стране зафиксирован новый температурный показатель, который превысил предыдущую планку. По опубликованным в сети Twitter данным, температура в среду в Австралии составила 41,9 градуса по Цельсию.

Предыдущий рекорд составлял 40,9 градуса по Цельсию. Он был установлен во вторник, 17 декабря.

Таким образом, среда стала самым жарким днём на континенте за всю историю наблюдений.