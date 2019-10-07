ИА «Ореанда-Новости». На горнолыжном курорте Китцбюэль в Австрии мужчина убил пятерых человек, пишет РБК.



Убийство совершил 25-летний мужчина, он из ревности убил свою 19-летнюю девушку, с которой ранее расстался. Кроме того, он также убил брата своей возлюбленной, её родителей и нового парня.



Молодой человек уже сознался в преступлении и сам сдался полиции города. Отмечается, что убийству предшествовала ссора молодого человека с новым парнем девушки в ресторане.