ИА «Ореанда-Новости» В Австрии запретили ношение хиджаба в начальных школах, решение принял Национальный совет Австрии (парламент).Об этом сообщает издание Die Presse.

Запрет не распространяется на ношение еврейской кипы и патки (головной убор сикхов), так как речь идёт о запрете одежды, закрывающей волосы и голову полностью. Исключением в данном случае являются медицинские повязки и головные уборы для защиты от плохой погоды.

Однако закон не получил статус конституционного, поэтому правительство ожидает поступления жалоб в Конституционный суд. Ранее в 2018 году в Австрии запретили ношение хиджаба в детских садах.