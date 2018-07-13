13.07.2018, 10:35
В Азербайджане массовые беспорядки, убивают полицейских. Что на самом деле там происходит?
ИА «Ореанда-Новости». После того, как правоохранительные органы задержали Юниса Сафарова, совершившего нападение на мэра Гянджи, и выявили 11 его сообщников-исламистов, в городе начались беспорядки. По официальной версии радикально настроенная группировка из 200 человек собралась перед зданием администрации Гянджи и совершила попытку грубо нарушить общественный порядок. По словам свидетелей в беспорядках приняли участие преимущественно молодые люди, которые выкрикивали религиозные лозунги.
Средства массовой информации сообщили о том, что участников несанкционированной акции набирали через социальные сети, а двое из задержанных участников беспорядка в сети Интернет распространяли призывы к убийствам сотрудников азербайджанских правоохранительных органов. В связи с этим власти страны расценили действия митингующих, как попытку организации террористического акта. Кроме того, в азербайджанских СМИ также появилась информация, что Сафаров и его сообщники планировали убийства других государственных чиновников.
Эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев выражает мнение, что произошедшее в Гяндже порождает вопросы о стабильности политической системы в республике Азербайджан. Экс-заместитель министра иностранных дел Тофик Зульфугаров обнаружил в этих событиях шиитский след и обвинил Иран в попытках дестабилизировать ситуацию в Азербайджане. Военный прокурор Азербайджана Ханлар Велиев, брат мэра Гянджи, увидел в произошедшем следы вмешательства Армении и России. Ханлар Велиев утверждает, что мать Ю. Сафарова армянка и работает в спецслужбах Российской Федерации, а сам Сафаров воевал в Сирии на стороне группировки «Исламское государство», запрещённой в России.
Однако, данные версии могут являться попыткой властей списать промахи руководства страной на воздействие внешних сил. Давид Бабаян, пресс-секретарь президента республики Арцах, говорит, что последние события в Азербайджане связаны с тем, что чаша терпения народа переполнилась. Люди устали от правления коррупционных властей. По словам Бабаяна, Династия Алиевых находится у власти в Азербайджане с небольшими перерывами с 1969 года. После того, как к власти пришёл Ильхам Алиев, в стране ещё сильнее стали процветать коррупция и нетерпимость. И события в Гяндже продемонстрировали высокую степень напряжённости в стране. Оппоненты нынешней политической системы в Азербайджане обвиняют власти страны в непрофессионализме и стремлении искать причины неудач где угодно, но только не в своих действиях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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