14.07.2019, 15:50
В Азербайджане россияне пострадали при падении ветки 500-летнего дерева
ИА «Ореанда-Новости» При падении ветки дерева, возраст которого составляет около 500 лет, пострадали двое россиян и пять сирийцев. Инцидент произошёл на территории дворца Шекинских ханов в Азербайджане.
Пострадавшие были госпитализированы в стабильном состоянии, при этом травмы у четверых из них тяжёлые. При необходимости они будут перевезены в госпиталь в Баку. Ситуация контролируется президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии