ИА «Ореанда-Новости» При падении ветки дерева, возраст которого составляет около 500 лет, пострадали двое россиян и пять сирийцев. Инцидент произошёл на территории дворца Шекинских ханов в Азербайджане.

Пострадавшие были госпитализированы в стабильном состоянии, при этом травмы у четверых из них тяжёлые. При необходимости они будут перевезены в госпиталь в Баку. Ситуация контролируется президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.