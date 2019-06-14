ИА «Ореанда-Новости» В Королевстве Бахрейн погибла 22-летняя россиянка, обстоятельства её смерти остаются невыясненными. Об этом говорится на сайте kp.ru со ссылкой на сестру погибшей.

Тело девушки было найдено 5 июня под окнами гостиницы. Как выяснили местные правоохранительные органы, жительницу Перми убили.

Незадолго до трагедии она познакомилась в интернете с жителем Бахрейна по имени Хасон, весной она переехала жить к нему. Как говорит сестра девушки, мужчина полностью обеспечивал её, отношения с ним были хорошие.

Информацию о гибели пермячки подтвердил пресс-секретарь консульства РФ в Бахрейне Ярослав Левин. О причинах гибели девушки пока рано делать выводы. Как говорит подруга погибшей, которая сообщила родным о смерти девушки, её выбросили из окна шестого этажа. По неподтверждённой информации правоохранители уже задержали подозреваемого.