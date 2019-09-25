25.09.2019, 10:15
В Барнауле машина сбила девочку
«ИА Ореанда-Новости» Рано утром на пешеходном переходе, на нерегулируемом перекрёстке, где не было светофора, девятнадцатилетний водитель на жигули сбил школьницу. Девочку госпитализировали в «Краевую клиническую больницу».
ДТП произошло на улице Челюскинцев неподалёку от дома № 115. По словам очевидцев, светофор не работал, поэтому девочке пришлось перебегать дорогу.
Также очевидцы отметили, что удар был очень сильный. Ребёнка отбросило на 10 метров, лямки у рюкзака оторвались. Пока ждали скорую пострадавшая сильно истекла кровью.
Источник: «ИА Ореанда-Новости»
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