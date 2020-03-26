ИА «Ореанда-Новости»Белорусские власти обязали всех тех, кто приехал в стране из-за границы, самоизолироваться на 14 дней, пишет «МК».

Соответствующее распоряжение опубликовал местный Минздрав.

Согласно документу, за гражданами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, дополнительно будет вестись двухнедельное медицинское наблюдение.