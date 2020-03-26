26.03.2020, 16:02
В Белоруссии обязали самоизолироваться приезжающих из-за границы
ИА «Ореанда-Новости». Белорусские власти обязали всех тех, кто приехал в стране из-за границы, самоизолироваться на 14 дней, пишет «МК».
Соответствующее распоряжение опубликовал местный Минздрав.
Согласно документу, за гражданами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, дополнительно будет вестись двухнедельное медицинское наблюдение.
Соответствующее распоряжение опубликовал местный Минздрав.
Согласно документу, за гражданами, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу, дополнительно будет вестись двухнедельное медицинское наблюдение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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