13.04.2020, 11:45
В Белоруссии отреагировали на обвинения в фальсификации статистики по коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты ВОЗ, которые побывали в Белоруссии, подтвердили, что сведения, поступающие от руководства республики о распространении инфекции коронавируса, достоверны и правдивы. Такое заявление сделала Наталья Кочанова, работающая на должности председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии, сообщает Tut.by.
Натальей Кочановой было сказано, что экспертам ВОЗ была предоставлена информация с компьютеров. Им показали каждого человека, который инфицирован, а также контакты первого и второго уровней. По её словам, в Белоруссии провели 65 тысяч тестов. Она утверждает, что в республике учтён каждый человек.
Натальей Кочановой было сказано, что экспертам ВОЗ была предоставлена информация с компьютеров. Им показали каждого человека, который инфицирован, а также контакты первого и второго уровней. По её словам, в Белоруссии провели 65 тысяч тестов. Она утверждает, что в республике учтён каждый человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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