Такое заявление сделала Наталья Кочанова, работающая на должности председателя Совета республики Национального собрания Белоруссии, сообщает Tut.by.Натальей Кочановой было сказано, что экспертам ВОЗ была предоставлена информация с компьютеров. Им показали каждого человека, который инфицирован, а также контакты первого и второго уровней. По её словам, в Белоруссии провели 65 тысяч тестов. Она утверждает, что в республике учтён каждый человек.