О поднятии тарифов рассказали в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ).В сообщении говорится, что Федеральной антимонопольной службе и МАРТ не удалось договориться по вопросу компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в связи с "грязной нефтью". Заявлено, что предложения Белоруссии приняты не были, поэтому тарифы повысят, исходя из предыдущих договорённостей.