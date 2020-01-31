31.01.2020, 14:37
В Белоруссии рассказали о поднятии тарифов на нефть для РФ
ИА «Ореанда-Новости». В Белоруссии на 6,6 процента будут с 1 февраля 2020 года подняты тарифы на прокачку в европейские страны нефти из РФ по магистральному газопроводу "Дружба". О поднятии тарифов рассказали в министерстве антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии (МАРТ).
Заявлено, что при установлении размера повышения руководствовались прогнозом инфляции в РФ на этот год (3,6 процента), к которому были добавлены три процента.
В сообщении говорится, что Федеральной антимонопольной службе и МАРТ не удалось договориться по вопросу компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в связи с "грязной нефтью". Заявлено, что предложения Белоруссии приняты не были, поэтому тарифы повысят, исходя из предыдущих договорённостей.
Заявлено, что при установлении размера повышения руководствовались прогнозом инфляции в РФ на этот год (3,6 процента), к которому были добавлены три процента.
В сообщении говорится, что Федеральной антимонопольной службе и МАРТ не удалось договориться по вопросу компенсации потерь ОАО "Гомельтранснефть Дружба" в связи с "грязной нефтью". Заявлено, что предложения Белоруссии приняты не были, поэтому тарифы повысят, исходя из предыдущих договорённостей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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