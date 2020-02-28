ИА «Ореанда-Новости». В Белоруссии зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

Пресс-служба Министерства здравоохранения Белоруссии подтвердила, что в стране был зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Заражённым оказался один из студентов из Ирана, сообщили в ведомстве.

Сообщается, что 27 февраля были проведены тесты в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии. Они подтвердили наличие коронавируса COVID-19 у студента, приехавшего из Баку. Иранец и те, кто контактировал с ним, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы.

Минздрав подчеркнул, что в связи с ухудшением ситуации в Южной Корее, Иране и Италии проводится проверка всех прибывших из перечисленных стран.

Ведомство обратило внимание на то, что в стране проводятся мероприятия, которые должны исключить распространение коронавируса.