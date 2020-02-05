ИА «Ореанда-Новости». Опрос одной из аналитических компаний в Белоруссии показал резкое падение пророссийских настроений у жителей республики.

Результаты исследования, проведенного мастерской аналитиков Андрея Вардомацкого показали, что количество граждан республики, поддерживающее союз с Россией, уменьшилось на 20% за предыдущий год. Наиболее резкое сокращение сторонников союза, обусловленное напряженной международной политикой государств, наблюдалось с начала осени по конец декабря 2019 года (снижение на 14,7%).

Кроме того, резко возросло число жителей Белоруссии, поддерживающих союз с Европой. Абсолютное большинство граждан уверены, что государствам нужно оставаться независимыми друг от друга, но поддерживать дружеские отношения. Такое заявление на опросе сделали 74,6% жителей.