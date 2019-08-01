ИА "Ореанда-Новости" В национальном парке «Беловежская пуща», расположенным на территории Белоруссии, началось строительство музейного археологического комплекса под открытым небом. Это будет вторая очередь возведения.

По информации, предоставленной научным сотрудником национального парка Русланом Книгой, новый музей построят уже в текущем году. Ранее, в июне, было открыто городище, датированное поздним бронзовым – ранним железным веком. Теперь здесь для посетителей парка планируется презентовать подворье древних германцев и поселение славянского народа. Все желающие могут увидеть подворье добытчика рудных пород и кузнеца, жертвенное место славянских племён и их жилище. Ознакомиться с бытом, господствующим в то время, можно будет на всей территории парка. Организаторы планируют продемонстрировать труд гончара, хлебороба, кузнеца, ткача, портного и других мастеров.

Все работы на территории парка проводятся при обязательном участии археологических специалистов. Такого строгого наблюдения требует действующее законодательство. Здесь работают сотрудники Института истории Национальной академии наук Белоруссии, помогают им сами работники национального парка «Беловежская пуща». Примечательно, что на объекте работают добровольцы – студенты Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина.

Научные изыскания продолжаются на территории памятника всего неделю, однако, уже обнаружены сотни важных для реконструкции того времени артефактов. Большую часть археологических работ планируют завершить к концу текущей недели. Будущий музей станет первым археологическим комплексом под открытым небом в республике. Строительство стало возможным благодаря реализации государственной программы охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016 - 2020 годы.















