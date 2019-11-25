Организованные общественными активистами акции с властями согласованы не были, хотя о том, что они будут проведены, объявлялось заранее.В протестах участвуют к настоящему времени 200 человек. Собравшиеся на акции от властей требуют арестовать чиновников, нечистых на руку, и призывают к усилению борьбы с коррупцией.В местах проведения митинга находятся сотрудники правоохранительных органов.Причиной для проведения акций протеста стало расследование о серых схемах на таможне, которое провели киргизские журналисты. В своём материале они заявили о причастности к этим схемам действующих и бывших чиновников.