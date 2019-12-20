20.12.2019, 10:11
В ближайшее время РФ должен посетить глава Министерства экономики Японии
ИА «Ореанда-Новости». Хироси Кадзияма, работающий на посту министра экономики, торговли и промышленности Японии, сообщил агентству РИА Новости о своём намерении в ближайшее время посетить РФ.
Японский государственный деятель заявил, что рассматривает возможность осуществления поездки в Россию в ближайшее время.
Кадзияма отметил, что в экономическом сотрудничестве Японии и России двигателем прогресса является тесное взаимодействие двух стран на уровне министерств. Японский министр заявил о своём желании сохранить вместе с партнёрами из России эту "хорошую тенденцию".
Недавно в столице России проходило очередное заседание российско-японской межправкомиссии, занимающейся торгово-экономическими вопросами. Заседание проводили руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги и Максим Орешкин, занимающий пост министра экономразвития РФ.
Японский государственный деятель заявил, что рассматривает возможность осуществления поездки в Россию в ближайшее время.
Кадзияма отметил, что в экономическом сотрудничестве Японии и России двигателем прогресса является тесное взаимодействие двух стран на уровне министерств. Японский министр заявил о своём желании сохранить вместе с партнёрами из России эту "хорошую тенденцию".
Недавно в столице России проходило очередное заседание российско-японской межправкомиссии, занимающейся торгово-экономическими вопросами. Заседание проводили руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги и Максим Орешкин, занимающий пост министра экономразвития РФ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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