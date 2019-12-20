Японский государственный деятель заявил, что рассматривает возможность осуществления поездки в Россию в ближайшее время.Кадзияма отметил, что в экономическом сотрудничестве Японии и России двигателем прогресса является тесное взаимодействие двух стран на уровне министерств. Японский министр заявил о своём желании сохранить вместе с партнёрами из России эту "хорошую тенденцию".Недавно в столице России проходило очередное заседание российско-японской межправкомиссии, занимающейся торгово-экономическими вопросами. Заседание проводили руководитель МИД Японии Тосимицу Мотэги и Максим Орешкин, занимающий пост министра экономразвития РФ.