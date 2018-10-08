ИА «Ореанда-Новости». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) взяла на контроль ситуацию с убийством телеведущей и журналистки Виктории Марининой. Представитель по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Болгарии оперативно расследовать это убийство. Дезир также отметил, что опечален и потрясен этой новостью. Соответствующее заявление представителя опубликовано на сайте ОБСЕ.



Изначально новость об убийстве телеведущей Виктории Мариновой сообщил ресурс Novinite.со. Слова Арлема Дезира подтвердили эту информацию.

Сообщается, что тело Мариновой нашли в болгарском городе Русе, расположенном на севере страны. Убитой женщине было 30 лет. Криминалисты полагают, что смерть наступила от удара по голове и удушения.

Виктория Маринова работала административным директором регионального телеканала TVN. По сообщениям СМИ, полиция предполагает, что убийство журналистки может быть связано с её работой. Отмечается, что она работала над расследованием о хищении денег и средств из фондов Евросоюза.

Арлем Дезир, представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации сообщил, что намерен внимательно наблюдать за ходом расследования. Дезир заострил внимание на том, что Маринова занималась расследованием.

«Я шокирован ужасным убийством журналистки Виктории Мариновой в Болгарии, которая занималась расследованиями», – сказал он в воскресенье, 7 октября, его слова цитирует пресс-служба организации.

Дезир призвал болгарские власти действовать оперативно, найти виновных и «четко определить, было ли связано нападение с ее работой».



Позже стало известно, что МАринову изнасиловали перед убийством. Её тело в лесопарковой заоне нашёл случайный прохожий.У неё был похищен телефон и ключи от автомобиля. Сам авто нашли недалеко от места происшествия.

3 октября стало известно о смерти журналиста и владельца издания Enfoque Серхио Мартинес Гонсалес. Его убили в Мексике.

По информации издания Excelsior, Гонсалеса неизвестный застрелил в ресторане города Тустла-Чико. Жена журналиста получила ранения и попала в госпиталь. Ранее Гонсалес сообщал в социальных сетях, что неизвестные личности угрожали его жизни, и просил помощи у властей.