ИА «Ореанда-Новости». Около десяти человек пострадали при сходе пассажирского поезда с рельсов в метрополитене американского Бостона в штате Массачусетс.



Авария случилась около 18:00 по Москве. В момент происшествия в поезде было около 150 человек. Отмечается, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.



Сейчас поезда в метро идут с задержкой. Власти города проводят проверку, чтобы выяснить причины аварии.