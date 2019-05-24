Отмечается, что 38-летняя женщина будет первой в Бразилии, кто вступит в брак с самой собой. Церемония состоится 26 мая, трансляцию с праздника будут вести в соцсетях невесты.Невеста заявила, что любовь к себе – это самая искренняя любовь, поэтому женщине партнёр в браке не нужен. Примечательно, что к алтарю женщину поведёт её 21-летняя дочь.