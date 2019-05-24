24.05.2019, 17:31
В Бразилии женщина выйдет замуж за саму себя
ИА «Ореанда-Новости». Бразильянка решила выйти замуж за себя, хотя официально в стране такой брак зарегистрировать нельзя.
Отмечается, что 38-летняя женщина будет первой в Бразилии, кто вступит в брак с самой собой. Церемония состоится 26 мая, трансляцию с праздника будут вести в соцсетях невесты.
Невеста заявила, что любовь к себе – это самая искренняя любовь, поэтому женщине партнёр в браке не нужен. Примечательно, что к алтарю женщину поведёт её 21-летняя дочь.
Отмечается, что 38-летняя женщина будет первой в Бразилии, кто вступит в брак с самой собой. Церемония состоится 26 мая, трансляцию с праздника будут вести в соцсетях невесты.
Невеста заявила, что любовь к себе – это самая искренняя любовь, поэтому женщине партнёр в браке не нужен. Примечательно, что к алтарю женщину поведёт её 21-летняя дочь.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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