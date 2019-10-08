ИА «Ореанда-Новости». В бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул на побережье нашли бутылку, внутри которой была записка на русском языке, пишет «МК».



Авторы послания написали, что распили бутылку вопреки приказам министерства рыбного хозяйства и правительства страны. Отмечается, что записку написали «настоящие моряки». Бутылку и записку отдали экспертам для анализа. В записке указано постановление министерства, из которого можно сделать вывод, что бутылку запустили в море между 1985 и 1991 годами.



Студенты, которые нашли бутылку, подумали сначала, что в ней любовное послание.