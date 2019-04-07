ИА «Ореанда-Новости» В Бразилии в штате Пара рухнула часть 860-метрового моста после того, как в одну из опор врезалось транспортное судно. Участок моста длиной 200 метров обрушился в реку, в этот момент на мосту находились автомобили. Две машины также упали в реку, спасатели ведут поиск пропавших без вести, отмечается, что тела пока не нашли, о жертвах обрушения нет данных.

ЧП произошло утром в субботу по местному времени, с того же момента на месте работают спасательные бригады. Расследованием причины трагедии занимается полиция. На месте происшествия введён режим ЧС, транспортное сообщение нарушено.