15.01.2020, 17:44
В Британии из-за роста преступности начали выпускать ножи с тупыми концами
ИА «Ореанда-Новости». Британская компания Vinеrs выпустила в продажу ножи в тупыми концами, пишут «Известия».
Отмечается, что производители ножей пошли на такую меру из-за разгула преступлений с холодным оружием.
В компании сообщили, что за год ножами и другими колющими предметами в Великобритании воспользовались 44 тысяч преступников. Жертвами этих преступлений стали 285 человек. Там также рассказали, что компания провела опрос 1,7 тысяч клиентов, которые выступили прежде всего за безопасность.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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