ИА «Ореанда-Новости». Британская компания Vinеrs выпустила в продажу ножи в тупыми концами, пишут «Известия».



Отмечается, что производители ножей пошли на такую меру из-за разгула преступлений с холодным оружием.



В компании сообщили, что за год ножами и другими колющими предметами в Великобритании воспользовались 44 тысяч преступников. Жертвами этих преступлений стали 285 человек. Там также рассказали, что компания провела опрос 1,7 тысяч клиентов, которые выступили прежде всего за безопасность.