ИА «Ореанда-Новости». Полиция Великобритании изъяла партию героина весом в 1,3 тонны – это рекордная партия наркотиков для страны, пишут «Известия».



Запрещённое вещество нашли на контейнеровозе MV Gibraltar, когда он вошёл в порт Филикстоу 30 августа. После прибытия на судне провели обыск и нашли там 1297 килограммов героина.



Стоимость партии оценили в 120 миллионов фунтов стерлингов (около 9,67 миллиардов рублей).



Наркотики изъяли, а контейнер вернули обратно на судно, чтобы проследить место доставки. В итоге контейнер привезли в голландский Роттердам, где в итоге были задержаны четыре человека.