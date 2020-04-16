ИА «Ореанда-Новости». Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, которые заменяет на время болезни премьера Бориса Джонсона, объявил, что карантинные меры в стране продлены ещё на 3 недели, пишет «МК».



Министр отметил, что введённые ранее меры оказались эффективными. При этом он подчеркнул, что любые послабления в режиме могут вызвать ухудшение обстановки.



Сегодня в Британии коронавирусом заразились более 103 тысяч человек, скончались более 13 тысяч человек. Всего в мире заболели более 2,1 миллиона человек.