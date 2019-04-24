ИА «Ореанда-Новости». Политические активисты отмечают, что трехдневный визит Трампа 3 июня вызовет «мобилизацию всей Великобритании». Так, Терезу Мэй уже раскритиковали за то, что она позволила Дональду Трампу посетить с государственным визитом королевство: встреча была подтверждена Букингемским дворцом и Белым домом. Первоначальное приглашение было направлено вскоре после того, как Трамп вступил в должность. Но статус «государственного» визита в 2018 году, со всей его пышностью и церемонией, был вскоре понижен до «официального» из-за соображений безопасности.

На этот раз Трамп, возможно, пообедает с королевой, примет участие в переговорах с Терезой Мэй на Даунинг-стрит и присоединится к мероприятию в Портсмуте, чтобы отметить день высадки союзников в Нормандии. В пресс-релизе отмечается, что мероприятие, посвященное «Дню Ди», станет «одним из величайших военных спектаклей Великобритании в новейшей истории» и будет включать полёт 26 самолётов RAF и не менее 11 выступлений кораблей Королевского флота в Соленте.

Мэй отметила, что этот визит должен подчеркнуть, что Великобритания и США «имеют глубокое и прочное партнерство, которое основано на нашей общей истории и общих интересах». Представитель Белого дома в свою очередь заявил: «Этот государственный визит подтвердит прочные и особые отношения между Соединенными Штатами и Соединенным Королевством. Помимо встречи с королевой, президент примет участие в двусторонней встрече с премьер-министром Терезой Мэй».

Перспектива того, что Трампу будет предоставлена ​​честь ехать на карете по Моллу, потрясла многих членов парламента. Активисты движения против Трампа призвали к протесту в Лондоне 4 июня. Министр иностранных дел Эмили Торнберри выступила с резким осуждением визита американского лидера. Правительство Шотландии в резком заявлении заявило, что с его представительством не консультировались по поводу согласования визита Трампа. Группа депутатов лейбористской партии уже приступила к организации движения, призывающего Букингемский дворец отозвать приглашение.