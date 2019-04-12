Дело в том, что на днях британские власти объявили, что страна выйдет за пределы целевых показателей по выбросам вредных веществ в атмосферу.Отмечается, что забастовка привела к хаосу на дорогах. Из-за митингующих полностью перекрыли Оксфорд-стрит. Всего акции протеста проходят в 70 городах Британии.Школьники и студенты начали бастовать по примеру школьницы из Швеции Греты Тунберг. Она провела первый одиночный пикет летом прошлого года, и с тех пор пропускает занятия в школе по пятницам для участия в акциях против изменения климата. Её номинировали на Нобелевскую премию мира.