12.04.2019, 17:10
В Британии студенты и школьники бастуют против вредных выбросов в атмосферу
ИА «Ореанда-Новости». В городах Великобритании проходят массовые акции протестов школьников и студентов, которые выступают против увеличения количества вредных выбросов в атмосферу, сообщает «Интерфакс».
Дело в том, что на днях британские власти объявили, что страна выйдет за пределы целевых показателей по выбросам вредных веществ в атмосферу.
Отмечается, что забастовка привела к хаосу на дорогах. Из-за митингующих полностью перекрыли Оксфорд-стрит. Всего акции протеста проходят в 70 городах Британии.
Школьники и студенты начали бастовать по примеру школьницы из Швеции Греты Тунберг. Она провела первый одиночный пикет летом прошлого года, и с тех пор пропускает занятия в школе по пятницам для участия в акциях против изменения климата. Её номинировали на Нобелевскую премию мира.
Дело в том, что на днях британские власти объявили, что страна выйдет за пределы целевых показателей по выбросам вредных веществ в атмосферу.
Отмечается, что забастовка привела к хаосу на дорогах. Из-за митингующих полностью перекрыли Оксфорд-стрит. Всего акции протеста проходят в 70 городах Британии.
Школьники и студенты начали бастовать по примеру школьницы из Швеции Греты Тунберг. Она провела первый одиночный пикет летом прошлого года, и с тех пор пропускает занятия в школе по пятницам для участия в акциях против изменения климата. Её номинировали на Нобелевскую премию мира.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии