Мэр города заявил, что хотел бы добиться, чтобы город посещали «качественные» туристы, которые будут хорошо питаться и посещать музеи.Чтобы уменьшить поток туристов, власти города хотят сократить число заходящих в порт Зебрюгге круизных лайнеров до двух в день. Сейчас туда заходит по пять кораблей. Кроме того, изменится время стоянки лайнеров, чтобы туристы в основном посещали город в будни.