13.06.2019, 23:03
В Брюгге хотят сократить число туристов
ИА «Ореанда-Новости». Власти города Брюгге в Бельгии заявили о желании сократить число туристов.
Мэр города заявил, что хотел бы добиться, чтобы город посещали «качественные» туристы, которые будут хорошо питаться и посещать музеи.
Чтобы уменьшить поток туристов, власти города хотят сократить число заходящих в порт Зебрюгге круизных лайнеров до двух в день. Сейчас туда заходит по пять кораблей. Кроме того, изменится время стоянки лайнеров, чтобы туристы в основном посещали город в будни.
Мэр города заявил, что хотел бы добиться, чтобы город посещали «качественные» туристы, которые будут хорошо питаться и посещать музеи.
Чтобы уменьшить поток туристов, власти города хотят сократить число заходящих в порт Зебрюгге круизных лайнеров до двух в день. Сейчас туда заходит по пять кораблей. Кроме того, изменится время стоянки лайнеров, чтобы туристы в основном посещали город в будни.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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