ИА «Ореанда-Новости». В службе общественной чистоты в мэрии Брюсселя сообщили, что с начала будущего года запускается комплекс мер по уменьшению количества окурков на улицах города, пишет «МК».



Так, в городе планируется поставить больше пепельниц. Однако вместе с этим городские власти решили ввести штраф за брошенные окурки. Его размер составит от 50 до 200 евро. Также курильщиков будут призывать утилизировать окурки посредством специальных карманных пепельниц.



В мэрии подчеркнули, что в окурках содержится множество токсичных веществ - свинец, мышьяк, никотин и канцерогены. По словам чиновников, один окурок способен загрязнить до 500 литров воды.