ИА «Ореанда-Новости». Депутат бундестага рассказал, в каком состоянии сейчас союз и назвал НАТО «тенью самой себя».

Об этом сообщил журнал Der Spiegel, которому депутат бундестага и член комитета парламента Германии по внешним вопросам Юрген Триттин, высказал своё мнение.

По словам депутата, альянс уже не тот, что был прежде. Он теряет свою целостность. Триттин отметил, что не собирается приукрашивать правду, как это делает Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Политик заявил, что недавнее скандальное высказывание Макрона о «смерти мозга» НАТО попало в самую точку. Он также подчеркнул, что считает неправильным политику альянса, который считает легковые автомобили Германии угрозой для самого сильного в экономическом плане участника.

Триттин добавил, что на данный момент НАТО представляет лишь «тень» былого себя. Альянс не способен поддерживать безопасность в том же объёме, если не способен проконтролировать разлад среди своих собственных участников.