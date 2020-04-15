ИА «Ореанда-Новости». Глава комитета Бундестага по энергетике отметил важность «Северного потока-2» для Европы. Клаус Эрнст заявил, что данный газопровод поможет Европе получать дополнительные объёмы газа, поэтому он имеет большое значение.

Депутат отметил, что экстерриториальные санкции США против предприятий, в том числе европейских, которые принимают участие в работе над проектом, неприемлемы. Европа должна ввести ответные жёсткие меры в отношении Вашингтона.

Также Эрнст оценил важность «Северного потока-2» для отношений между Германией и Россией, так как энергетическое партнёрство станет для них положительным сигналом. Эти отношения в дальнейшем смогут развиваться.

Политик подчеркнул, что спустя пять лет после введения ограничительных мер, их необходимость и целесообразность оказалась под вопросом. Экономическая «блокада» России не удалась и лишь навредила ЕС, подытожил Эрнст.