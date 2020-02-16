ИА «Ореанда-Новости». Чеченский министр отреагировал на слова премьера Чехии о республике.

Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров ответил на слова премьер-министра Чехии о республике. Умаров заявил в эфире радиостанции «ГоворитМосква», что чешский премьер просто хочет понравиться западной русофобской публике.

Умаров отметил, что большая часть населения Чехии не согласна с Андреем Бабишем. Кроме того, он заявил, что чеченский народ не будет сильно переживать из-за подобных высказываний. «Им далеко до чеченцев», - подчеркнул министр.

Ранее в WSJ появилась публикация, в которой сообщалось о несогласии премьера Чехии Андрея Бабиша с одним из вариантов английского названия страны. Он считает, что название Czechia, созвучно с Чечнёй, что и стало причиной возражений.