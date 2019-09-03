03.09.2019, 16:27
В Чехии врачи смогли вырастить ребёнка в утробе умершей матери
ИА «Ореанда-Новости». Чешским медикам удалось вырастить младенца в утробе матери, которая скончалась, сообщает «Мир 24».
Сообщается, что в весной у женщины, которая была на 16-й неделе беременности, случился инсульт. Врачи констатировали смерть мозга. Но ребёнка было решено спасти. В течение нескольких месяцев медики поддерживали жизненные функции.
Для нормального роста девочки в утробе матери даже имитировали ходьбу. На 34-й неделе медики решили провести кесарево сечение. Сейчас малышка полностью здорова и набирает вес.
Сообщается, что в весной у женщины, которая была на 16-й неделе беременности, случился инсульт. Врачи констатировали смерть мозга. Но ребёнка было решено спасти. В течение нескольких месяцев медики поддерживали жизненные функции.
Для нормального роста девочки в утробе матери даже имитировали ходьбу. На 34-й неделе медики решили провести кесарево сечение. Сейчас малышка полностью здорова и набирает вес.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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