, заявлено в сообщении минздрава региона, сообщает РИА Новости.По информации от властей, на двадцать шестое марта в Челябинской области были зарегистрированы 9 случаев заболевания коронавирусом, ещё восемнадцать случаев заболевания ожидали подтверждения.