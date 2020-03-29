ИА «Ореанда-Новости».  Центром "Вектор" из Новосибирска был подтвержден положительный результат анализов на инфекцию коронавируса ещё у троих россиян, проживающих в Челябинской области, заявлено в сообщении минздрава региона, сообщает РИА Новости. 

По информации от властей, на двадцать шестое марта в Челябинской области были зарегистрированы 9 случаев заболевания коронавирусом, ещё восемнадцать случаев заболевания ожидали подтверждения. 