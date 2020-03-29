29.03.2020, 09:02
В Челябинской области выявлены ещё три случая заражения коронавирусом
ИА «Ореанда-Новости». Центром "Вектор" из Новосибирска был подтвержден положительный результат анализов на инфекцию коронавируса ещё у троих россиян, проживающих в Челябинской области, заявлено в сообщении минздрава региона, сообщает РИА Новости.
По информации от властей, на двадцать шестое марта в Челябинской области были зарегистрированы 9 случаев заболевания коронавирусом, ещё восемнадцать случаев заболевания ожидали подтверждения.
По информации от властей, на двадцать шестое марта в Челябинской области были зарегистрированы 9 случаев заболевания коронавирусом, ещё восемнадцать случаев заболевания ожидали подтверждения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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