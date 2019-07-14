ИА «Ореанда-Новости» В Чернобыльской зоне отчуждения нашли радиоактивные остатки грузовика, которые могут быть опасны для здоровья и жизни людей.

Информация об этом появилась в профиле Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице Facebook. Фото грузовика ЗиЛ сопровождалось подписью о том, что в зоне заповедника обнаружена «опасное открытие».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в Чернобыле туристической зоны и разрешения на фото и видео съемку. Зеленский выразил надежду, что Чернобыль может стать одной из точек роста новой Украины.