ИА «Ореанда-Новости» Министерство обороны Японии сообщило, что обнаруженный на дне океана «чёрный ящик» с потерпевшего крушение в начале апреля 2019 года истребителя американского производства F-35A, принадлежащего Воздушным силам самообороны Японии, сильно повреждён и в нём нет записывающего устройства. Это значит, что пока выяснить обстоятельства происшествия не удастся. Поиски лётчика, числящегося пропавшим без вести, продолжаются.

Военный самолёт разбился 9 апреля при участии в учениях в воздухе. Связь с истребителем прервалась, он исчез с радаров. Впоследствии обломки машины были найдены в море в районе префектуры Аомори.