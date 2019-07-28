ИА «Ореанда-Новости». На юге Чили около 40 тысяч литров дизельного топлива были выброшены в окружающую среду, в том числе в океан, из-за инцидента на терминале горно-металлургической компании SAR. О ЧП сообщает канал 24 Орас.

Сейчас топливо ещё не успело распространиться по поверхности океана из-за неблагоприятных условий для этого. Это облегчает работу специалистов для ликвидации последствий.

Власти направили два судна к месту чрезвычайной ситуации, чтобы устранить последствия. «Пока мы можем сказать, что разлив ограничен этой зоной, но нам нужно дождаться прибытия наших средств, чтобы сформировать представление о том, что там происходит», - сказал глава морской администрации региона Рональд. Baash.

Пуэрто-Наталес расположен в южной части Чили, в окружении национальных парков. Это отправная точка в ряде известных туристических маршрутов.