ИА «Ореанда-Новости». Власти Дании арестовали судно Novaya Zemlya, принадлежащее Мурманскому морскому пароходству, у мыса Скаген на северной оконечности страны, сообщил российский профсоюз моряков со ссылкой на координатора Международной федерации транспортников в России Сергея Фишова.

Причиной для ареста послужил тот факт, что на борту судна находилось 19 россиян.

О том, что его судно было арестовано, Фишов узнал только от своего коллеги - инспектора федерации в Дании Мортена Баха.

Сервис Marine Traffic лишь косвенно подтверждает эту информацию, утверждая, что на данный момент балкер находится в районе мыса Скаген. Случай с судном Novaya Zemlya не первый, как заметили в мурманском пароходстве, за границей арестовывали ещё и теплоход Zapolyarye, который с середины июля находится у берегов Испании у города Сеута.

Инспектор Международной федерации транспортников в Испании сообщает о том, что у экипажа постоянно возникают трудности с водой, провизией и топливом. Федерация добавила, что в минувшие полтора месяца репатриировать удалось лишь шестерых моряков, тогда как о судьбе остальных ничего не известно.

Кризис переживает ещё одно судно – Pomorye, которое на данный момент застряло у берегов Нового Орлеана в Соединённых Штатах. По данным координатора федерации в США Дуэйна Будракса, Pomorye стоит на рейде с середины мая. Изначально планировалось, что экипаж совершит короткий рейс, включающий всего две выгрузки с последующим возвращением судна в Европу, но во время плавания были безвозвратно утеряны два якоря. Это привело к тому, что отведённые «максимум два месяца» для экипажа внушительно затянулись.

В профсоюзе отмечают, что на сегодняшний день у моряков закончились контракты, нет американских виз, а получить их – задача не из лёгких. Репатриация откладывается на неопределённый срок.

Фишов напоминает, что это только те известные трудовые конфликты, к решению которых привлечены инспекторы Международная федерация транспортников по всему миру. Речь идёт о судьбе по меньшей мере 80 российских моряков, оказавшихся в плачевном положении по вине судовладельца.