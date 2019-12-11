Накануне Кьюба Гудинг-младший высказался о том, что не домогался сексуально трёх женщин в 2018 и 2019 году в городе Нью-Йорке. Им также отрицались все правонарушения, которые ему предъявляются в деле о "прикосновении против воли".По заявлению прокуратуры, против американского актёра выступили 15 женщин. Телеканал сообщает, что ещё семь новых женщин добавились к числу тех, кто обвиняет Кьюбу Гудинга-младшего в "прикосновении против воли". Заявляется также о том, что к 2003 году относятся самые ранние обвинения. Из-за новых заявлений официальные обвинения актёру пока ещё не предъявлялись.