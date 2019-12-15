15.12.2019, 15:49
В Египте археологи нашли статую сфинкса небольших размеров
ИА «Ореанда-Новости» Египетскими археологами в ходе раскопок в провинции эль-Минья, расположенной в центральной части Египти, была найдена небольшая статуя сфинкса. Об этом событии сообщают в министерстве по делам древностей.
По словам Гамаля ас-Самастауи, работающего директором управления по древностям Среднего Египта, статуя, высота которой составляет 35 сантиметров, а длина - 55 сантиметров, сделана из известняка. Он отметил, что статуя обладает красивыми и ясными деталями и чертами, что говорит о высочайшем уровне мастерстве скульптора из Древнего Египта. О том, каков возраст находки, пока информации нет.
Заявлено также, что археологами были найдены амулеты, которые сделаны из фаянса, горшки из глины разных размеров и форм, керамические остраконы, алебастровый флакон.
По словам Гамаля ас-Самастауи, работающего директором управления по древностям Среднего Египта, статуя, высота которой составляет 35 сантиметров, а длина - 55 сантиметров, сделана из известняка. Он отметил, что статуя обладает красивыми и ясными деталями и чертами, что говорит о высочайшем уровне мастерстве скульптора из Древнего Египта. О том, каков возраст находки, пока информации нет.
Заявлено также, что археологами были найдены амулеты, которые сделаны из фаянса, горшки из глины разных размеров и форм, керамические остраконы, алебастровый флакон.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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