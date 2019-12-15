По словам Гамаля ас-Самастауи, работающего директором управления по древностям Среднего Египта, статуя, высота которой составляет 35 сантиметров, а длина - 55 сантиметров, сделана из известняка. Он отметил, что статуя обладает красивыми и ясными деталями и чертами, что говорит о высочайшем уровне мастерстве скульптора из Древнего Египта. О том, каков возраст находки, пока информации нет.Заявлено также, что археологами были найдены амулеты, которые сделаны из фаянса, горшки из глины разных размеров и форм, керамические остраконы, алебастровый флакон.