05.03.2020, 18:05
В Египте после 14 лет реставрации открылась пирамида Джосера
ИА «Ореанда-Новости». В селении Саккара под Каиром открылась пирамида Джосера, которая была на реставрации 14 лет, пишут «Известия».
Генсек Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири отметил, что Джосера является самой старой пирамидой в мире.
Реставрировать пирамиду начали в 2006 году, но работы были приостановлены с началом революции. Вернуться к
реставрации удалось только в конце 2013 года. Всего на восстановление пирамиды было потрачено более 6,5 миллионов долларов.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии