ИА «Ореанда-Новости». В селении Саккара под Каиром открылась пирамида Джосера, которая была на реставрации 14 лет, пишут «Известия».



Генсек Высшего совета по делам древностей Мустафа Вазири отметил, что Джосера является самой старой пирамидой в мире.



Реставрировать пирамиду начали в 2006 году, но работы были приостановлены с началом революции. Вернуться к

реставрации удалось только в конце 2013 года. Всего на восстановление пирамиды было потрачено более 6,5 миллионов долларов.