ИА «Ореанда-Новости» Европейский союз опасается неверной оценки ситуации в Оманском заливе. ЕС призвал обе стороны избежать разрастания конфликта и разрешить напряжённость в регионе дипломатическим путём. Об этом заявила генсекретарь Хельга Шмид в ходе своего визита в ОАЭ, Оман, Катар и Иран.

Ранее в Оманском заливе произошло нападение на нефтяные танкеры, США обвинили в случившемся Иран. Госсекретарь США Майк Помпео заявил о возможном военном влияние на Иран. Шмид призвала стороны к содействию и потребовала соблюдать сдержанность.