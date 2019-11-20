Недавно президент Украины сказал, что стране необходимо продолжать двигаться в ЕС. По его словам, это является гарантией благосостояния и независимости украинцев.Маасикасом было сказано, что, чем больше будет происходить реформ на Украине, тем больше ЕС предоставит поддержки. Он также заявил о том, что несмотря на сложности реформ, они несут Украине преимущества. Кроме того, представитель ЕС сказал, что реформы чрезвычайно важны для инвестиций и для процветания Украины. Маасикас заявил, что ЕС будет использовать проекты технической помощи, чтобы делиться с Украиной опытом и помогать ей.