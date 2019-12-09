По его словам, для того, чтобы изменились отношения с РФ, одним из ключевых элементов станет выполнение минских соглашений.Накануне на встрече с журналистами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал о том, что сам ЕС должен объявить перемирие в "торговых войнушках", так как не РФ их инициировала. В своём ответе на вопрос о торговых войнах Медведев подчеркнул, что данная близорукая политика когда-нибудь себя изживет. Он отметил, что Россия и на двустороннем треке готова выстраивать отношения с европейскими государствами.