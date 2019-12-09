09.12.2019, 13:55
В ЕС сказали об условии, при котором могут произойти изменения в отношениях с РФ
ИА «Ореанда-Новости». По словам представителя пресс-службы ЕК по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, в своих отношениях с РФ ЕС руководствуется "гибкими" установками, которые предусматривают взаимодействие в областях, представляющих интерес. По его словам, для того, чтобы изменились отношения с РФ, одним из ключевых элементов станет выполнение минских соглашений.
Накануне на встрече с журналистами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал о том, что сам ЕС должен объявить перемирие в "торговых войнушках", так как не РФ их инициировала. В своём ответе на вопрос о торговых войнах Медведев подчеркнул, что данная близорукая политика когда-нибудь себя изживет. Он отметил, что Россия и на двустороннем треке готова выстраивать отношения с европейскими государствами.
Накануне на встрече с журналистами премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сказал о том, что сам ЕС должен объявить перемирие в "торговых войнушках", так как не РФ их инициировала. В своём ответе на вопрос о торговых войнах Медведев подчеркнул, что данная близорукая политика когда-нибудь себя изживет. Он отметил, что Россия и на двустороннем треке готова выстраивать отношения с европейскими государствами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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