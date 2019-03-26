В ЕСПЧ рассказали, что суд уже рассмотрел ряд дел, которые касались этой темы.О секретных тюрьма на территории Украины стало известно накануне от бывшего сотрудника СБК Василия Прозорова, который дал пресс-конференцию в Москве. Он рассказал, что одна такая тюрьма есть на аэродроме в Мариуполе. Там, по его словам, людей пытают и убивают.Прозоров рассказал, что только в 2014 году в этой тюрьме побывали порядка 300 человек, несколько из которых скончались.