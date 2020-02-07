07.02.2020, 09:45
В Эстонии сообщили о спасении рыбаков с затонувшего рыболовного траулера
ИА «Ореанда-Новости». У берегов Эстонии в ночь на пятницу затонул рыболовный траулер из России. В информационной службе департамента полиции и погранохраны Эстонии сообщается о спасении семерых членов экипажа траулера.
Сообщается, что сигнал бедствия с траулера приняли в четверг в 23.40 по местному времени. Сигнал бедствия посылался с места, расположенного в 15 милях к северу от полуострова Юминда.
У судна сломалось рулевое управление, и в нём стали заполняться водой две секции. Траулер лег в дрейф, спустя некоторое время, говорится в сообщении, пропало электропитание.
Спасательная операция была организована центром морской охраны Эстонии вместе с Финляндией. Центр передал сообщение о траулере, терпящем бедствие, судам, которые находились поблизости.
К траулеру прибыл танкер под флагом Либерии, на борт которого со спасательного плота были подняты рыбаки. Двоих пострадавших вертолётом доставили в лечебное учреждение в Хельсинки
Сообщается, что сигнал бедствия с траулера приняли в четверг в 23.40 по местному времени. Сигнал бедствия посылался с места, расположенного в 15 милях к северу от полуострова Юминда.
У судна сломалось рулевое управление, и в нём стали заполняться водой две секции. Траулер лег в дрейф, спустя некоторое время, говорится в сообщении, пропало электропитание.
Спасательная операция была организована центром морской охраны Эстонии вместе с Финляндией. Центр передал сообщение о траулере, терпящем бедствие, судам, которые находились поблизости.
К траулеру прибыл танкер под флагом Либерии, на борт которого со спасательного плота были подняты рыбаки. Двоих пострадавших вертолётом доставили в лечебное учреждение в Хельсинки
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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