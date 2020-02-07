Сообщается, что сигнал бедствия с траулера приняли в четверг в 23.40 по местному времени. Сигнал бедствия посылался с места, расположенного в 15 милях к северу от полуострова Юминда.У судна сломалось рулевое управление, и в нём стали заполняться водой две секции. Траулер лег в дрейф, спустя некоторое время, говорится в сообщении, пропало электропитание.К траулеру прибыл танкер под флагом Либерии, на борт которого со спасательного плота были подняты рыбаки. Двоих пострадавших вертолётом доставили в лечебное учреждение в Хельсинки